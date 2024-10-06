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23 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بعد عام على حرب الإبادة

لقطة لمجمع الشفاء
لقطة لمجمع الشفاء
الأحد، 06-10-2024 10:23 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بأن 23 مستشفى من أصل 38 في القطاع خرجت عن الخدمة، مع مرور عام على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأضافت أن عدد شهداء القطاع الصحي 986 شهيدا، بعد مرور عام كامل على العدوان الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن 130 مركبة اسعاف خرجت عن الخدمة نتيجة استهدافها وتضررها خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وفا
 
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