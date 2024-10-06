23 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بعد عام على حرب الإبادة

وأضافت أن عدد شهداء القطاع الصحي 986 شهيدا، بعد مرور عام كامل على العدوان الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن 130 مركبة اسعاف خرجت عن الخدمة نتيجة استهدافها وتضررها خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وفا
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