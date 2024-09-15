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24 شهيدا بمجازر الاحتلال في غزة خلال يوم

غزة
غزة
الأحد، 15-09-2024 12:09 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و57 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وبذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 41 ألفا و206 شهداء، و95 ألفا و337 مصابا.

 
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