24 شهيدا بمجازر الاحتلال في غزة خلال يوم

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و57 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

اضافة اعلان