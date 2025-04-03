الخميس 2025-04-03 09:22 ص
 

24 شهيدا في قصف متواصل على غزة منذ الفجر

أقارب شهداء أمام جثامينهم بمستشفى بيت لاهيا أمس الأربعاء
أقارب شهداء أمام جثامينهم بمستشفى بيت لاهيا أمس الأربعاء
 
الخميس، 03-04-2025 08:43 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام باستشهاد 24 فلسطينيًا جراء القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على مدينتي خان يونس وغزة منذ فجر اليوم.اضافة اعلان


وفي مدينة غزة، ذكرت التقارير أن 3 شهداء وأكثر من 15 مصابًا سقطوا إثر قصف جوي استهدف منزلًا في حي الشجاعية شرقي المدينة.

كما أشارت المصادر إلى سقوط 3 شهداء، بالإضافة إلى عدد من المصابين والمفقودين، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

وفي دير البلح وسط القطاع، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة على دورية للشرطة وسط المدينة.

والشهداء هم 3 من عناصر وضباط الشرطة كانوا يؤدون عملهم، إضافة إلى طفل من المارة. وقد نقلت جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أفادت التقارير باستشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين في قصف على منزل وخيام تؤوي نازحين في منطقة الكتيبة شمالي المدينة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن أمس الأربعاء توسيع نطاق عملياته العسكرية في رفح جنوب غزة، مضيفًا أنه من المقرر السيطرة على مساحات واسعة من القطاع وضمها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية.

ومنذ استئناف إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، استُشهد أكثر من 1042 فلسطينيًا، وأصيب 2542، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 164 ألفًا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

الجزيرة 
 
gnews

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