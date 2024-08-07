24 شهيدا و110 إصابات في غزة خلال 24 ساعة

01:10 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفا و677 شهيدا وشهيدة.



وقالت الوزارة ، إن عدد الإصابات جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 91 ألفا و645 إصابة.



وأوضحت أنه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، 24 شهيدا وشهيدة، و110 إصابات.



وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.