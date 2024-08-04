25 شهيدا بقصف الاحتلال لمدرستين في غزة

الوكيل الإخباري - استشهد 25 مدنيا وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمدرستي النصر وحسن سلامة شمال غربي مدينة غزة.



وفي السياق، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر جديدة لإخلاء السكان المتواجدين في أحياء جورت اللوت، المنارة، معن، قيزان النجار، قيزان أبو رشوان، السلام والحشاش في خان يونس جنوب قطاع غزة، وإخلاء المنطقة بشكل فوري إلى ما يدعي أنها المنطقة الإنسانية في المواصي غرب خان يونس.