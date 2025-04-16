25 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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