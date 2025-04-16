الأربعاء 2025-04-16 05:50 م
 

25 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

قصف مستشفى في غزة - أرشيفية
غزة
 
الأربعاء، 16-04-2025 04:20 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه وصل مستشفيات غزة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية 25 شهيدا و89 جريحا.

اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية موظفون إلى التقاعد في عدد من المؤسسات - أسماء

ارادة ملكية

أخبار محلية شخصيات أنعم عليها الملك "باليوبيل الفضي" - أسماء

قصف مستشفى في غزة - أرشيفية

فلسطين 25 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية وزير التربية والتعليم يزور مقر برنامج "42 عمّان" أحد برامج مؤسسة ولي العهد

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية: مشروع قانون ضريبة الأبنية يوفّر العدالة ولن يرفع العبء الضريبي

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية "المعونة الوطنية" و"اعمار الجيزة" يوقعان اتفاقية تعاون

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية نشامى القوات المسلحة يشاركون باحتفالات اليوم الوطني للعلم الأردني

عفع

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يحتفي بيوم العلم الأردني



 
 





الأكثر مشاهدة