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25 شهيدا في غزة منذ فجر السبت

فلسطينية مكلومة على شهداء غزة
فلسطينية مكلومة على شهداء غزة
 
السبت، 26-07-2025 01:50 م
الوكيل الإخباري- استشهد 25 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 13 من منتظري المساعدات منذ فجر السبت.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد 6 أشخاص بقصف إسرائيلي غربي مدينة غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن عددا من المصابين من منتظري المساعدات وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، عقب تعرضهم للرصاص بشكل مباشر في منطقة الواحة.
 
 
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