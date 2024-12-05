25 شهيدا في قصف الاحتلال لعدة منازل شمال غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 25 فلسطينيا، وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في قصف الاحتلال الذي استهدف عدة منازل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

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وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل عائلة "الدلو"، وساق الله، وجعرور في محيط شارع النفق بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد نحو 25 فلسطينيا.



وأضافت أن 76 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات منذ فجر الأربعاء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.