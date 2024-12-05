25 شهيدا في قصف الاحتلال لعدة منازل شمال غزة

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل عائلة "الدلو"، وساق الله، وجعرور في محيط شارع النفق بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد نحو 25 فلسطينيا.
وأضافت أن 76 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات منذ فجر الأربعاء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,532 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,538 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم."
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