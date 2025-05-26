25 شهيدا في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة مروعة بحق النازحين في مدرسة فهمي الجرجاوي بحي الدرج، ما أدى لاستشهاد 25 فلسطينيا، إضافة إلى إصابات عديدة نتيجة الحرائق التي اشتعلت بالخيام.
وأوضحت المصادر أن جثثا متفحمة وصرخات نازحين تشتعل النيران في أجسادهم تعالت من مكان القصف.
وأظهرت مقاطع مصورة متداولة من الحرائق المشتعلة بخيم المدرسة عددا كبيرا من الأطفال بين شهداء وجرحى.
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