25 نائبا بريطانيا يطالبون بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح

وتأتي هذه الوقفة - التي نظمت أمس الاثنين - بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل حاجز الـ100 ألف توقيع، مما استدعى مناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية.
وقبيل الجلسة البرلمانية لمناقشة العريضة، دعا النواب البريطانيون إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لتل أبيب وفرض حظر كامل على تسليحها.
-
أخبار متعلقة
-
10 شهداء في غارة إسرائيلية جديدة على غزة
-
اشتعال النيران في مستشفى كمال عدوان بسبب مسيرات الاحتلال
-
قوات الاحتلال تقتحم خريسة والسهل بمدينة يطا جنوبي الخليل
-
3 شهداء شمال مدينة غزة
-
سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهدم 14 منزلا ومنشآت في بلدات بالقدس
-
صحة غزة تحذر من تدهور الأوضاع في مستشفيات القطاع
-
الاحتلال يقتحم قريتين بنابلس
-
الاحتلال يقتحم شرقي الخليل