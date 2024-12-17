 
الثلاثاء 2024-12-17 07:59 ص
 

25 نائبا بريطانيا يطالبون بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح

النواب البريطانيون دعوا إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل وفرض حظر كامل على تسليحها
النواب البريطانيون دعوا إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل وفرض حظر كامل على تسليحها
الثلاثاء، 17-12-2024 07:15 ص

الوكيل الإخباري-   رفع 25 نائبًا من أحزاب مختلفة في بريطانيا لافتة تطالب بوقف تسليح إسرائيل، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة لندن.

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وتأتي هذه الوقفة - التي نظمت أمس الاثنين - بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل حاجز الـ100 ألف توقيع، مما استدعى مناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية.


وقبيل الجلسة البرلمانية لمناقشة العريضة، دعا النواب البريطانيون إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لتل أبيب وفرض حظر كامل على تسليحها.

 

يُذكر أن بريطانيا كانت قد علقت 30 من أصل 350 ترخيصًا لبيع الأسلحة لإسرائيل."

 
gnews

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