259 مستوطنا يقتحمون باحات "الأقصى"

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن 259 مستوطنا اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدى بعضهم طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
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