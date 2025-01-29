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259 مستوطنا يقتحمون باحات "الأقصى"

259 مستوطنا يقتحمون باحات "الأقصى"
259 مستوطنا يقتحمون باحات "الأقصى"
الأربعاء، 29-01-2025 04:46 م

الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن 259 مستوطنا اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدى بعضهم طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

 
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