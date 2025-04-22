الثلاثاء 2025-04-22 03:53 م
 

26 شهيدا بمجازر إسرائيلية بقطاع غزة خلال يوم

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 22-04-2025 03:23 م

الوكيل الإخباري-   وصل مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، 26 شهيدا و 60 مصابا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الى أن هناك عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

 
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