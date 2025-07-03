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26 مجزرة يرتكبها الاحتلال بغزة خلال يومين

ارشيفية
غزة
 
الخميس، 03-07-2025 01:41 ص
الوكيل الإخباري-   قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الاحتلال ارتكب 26 مجزرة خلال 48 ساعة راح ضحيتها أكثر من 300 شهيد ومئات الجرحى.اضافة اعلان


وأضاف المكتب أن مجازر الاحتلال تركزت في قصف العائلات ومراكز الإيواء والأسواق والمرافق الحيوية.
 
 
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