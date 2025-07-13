27 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

وأفاد مستشفى العودة باستشهاد 8 أشخاص -بينهم 6 أطفال- بالإضافة إلى إصابة 16 بعد استهداف الاحتلال نقطة توزيع مياه شمال غرب مخيم النصيرات.
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