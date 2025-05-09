27 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,787 شهيدا و 119,349 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.
وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (2,678 شهيدا، 7,308 إصابة).
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