27 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 27 شهيدا، و 85 مصابا، خلال 24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.



وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,787 شهيدا و 119,349 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.