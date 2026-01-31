السبت 2026-01-31 04:08 م

28 شهيدا منذ فجر السبت في غزة

السبت، 31-01-2026 02:12 م
الوكيل الإخباري-  استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، السبت، في قصف طائرات الاحتلال الحربية حيي الشيخ رضوان والنصر غرب مدينة غزة.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية فلسطينية نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد 13 فلسطينياً-كحصيلة أولية- وإصابة آخرين، في غارة شنها الاحتلال على أحد المباني في الحي المذكور.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 3 شهداء ارتقوا، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا بحي النصر.

وباستشهاد الـ16 مواطنا فلسطينياً، ترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم في غزة وخان يونس إلى 28، والعدد مرشح للارتفاع.

وحصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، كالآتي: مدينة غزة: 21، جنوب القطاع: 7 .
 
 


