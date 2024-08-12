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28 عملا مقاوما بالضفة خلال الـ24 ساعة الماضية

مقاوم فلسطيني
مقاوم فلسطيني




 

الإثنين، 12-08-2024 10:55 ص

الوكيل الإخباري-  وثّق مركز معلومات فلسطين (معطى) 28 عملا مقاوما بالضفة الغربية المحتلة خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأضاف المركز أن العمليات تنوعت بين 5 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، إلى جانب تفجير 4 عبوات ناسفة وعمليتي إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، بالإضافة إلى التصدي لاعتداء من المستوطنين وتحطيم مركبتين لهم وإعطاب آلية عسكرية.

gnews

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