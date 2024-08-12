28 عملا مقاوما بالضفة خلال الـ24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري- وثّق مركز معلومات فلسطين (معطى) 28 عملا مقاوما بالضفة الغربية المحتلة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضاف المركز أن العمليات تنوعت بين 5 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، إلى جانب تفجير 4 عبوات ناسفة وعمليتي إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، بالإضافة إلى التصدي لاعتداء من المستوطنين وتحطيم مركبتين لهم وإعطاب آلية عسكرية.