28 عملا مقاوما بالضفة خلال الـ24 ساعة الماضية

وأضاف المركز أن العمليات تنوعت بين 5 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، إلى جانب تفجير 4 عبوات ناسفة وعمليتي إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، بالإضافة إلى التصدي لاعتداء من المستوطنين وتحطيم مركبتين لهم وإعطاب آلية عسكرية.
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