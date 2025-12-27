السبت 2025-12-27 07:55 م

29 شهيدا في غزة خلال 48 ساعة

ت
أرشيفية
السبت، 27-12-2025 06:37 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية، 29 شهيدا، منهم 4 جدد، و25 انتشلت جثامينهم من بين الأنقاض، إضافة إلى 8 إصابات.

اضافة اعلان


وأضافت الوزارة، في تقريرها الإحصائي لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.


وبينت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي، بلغ عدد الشهداء 414، والجرحى 1142، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 71266 شهيدا و171219 جريحا.



 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر حداد والعبادي والعلبي

ل

الطقس تحذير عاجل صادر عن الأرصاد الجوية

ب

أخبار محلية "الشؤون السياسية" تنظم ملتقى الشباب والتحديث السياسي في البترا

ل

أخبار محلية الأمير الحسن يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد

ل

أخبار محلية مجلس نقابة الصحفيين يتابع ملف التسويات المالية

ت

فلسطين 29 شهيدا في غزة خلال 48 ساعة

ن

أخبار محلية العجارمة: إصلاح التعليم يتمثل بتحسين جودة التدريس وتعزيز رأس المال البشري

ت

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة الترخيص والسواقين



 






الأكثر مشاهدة