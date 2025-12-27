29 شهيدا في غزة خلال 48 ساعة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية، 29 شهيدا، منهم 4 جدد، و25 انتشلت جثامينهم من بين الأنقاض، إضافة إلى 8 إصابات.

وأضافت الوزارة، في تقريرها الإحصائي لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



وبينت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي، بلغ عدد الشهداء 414، والجرحى 1142، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 71266 شهيدا و171219 جريحا.