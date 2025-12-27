29 شهيدا في غزة خلال 48 ساعة

وأضافت الوزارة، في تقريرها الإحصائي لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وبينت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي، بلغ عدد الشهداء 414، والجرحى 1142، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 71266 شهيدا و171219 جريحا.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة قباطية.. تهجير واستيلاء على منازل
-
الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على قرى غرب رام الله بعد إطلاق نار
-
الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من محافظة الخليل
-
الاحتلال يواصل خروقاته بغارات ونسف مبانٍ في قطاع غزة
-
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى قرابة 71 ألف شهيد
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
مقتل مستوطنين وإصابة 6 آخرين بعملية مزدوجة في بيسان شمالي فلسطين
-
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات في جنوب وشرق لبنان