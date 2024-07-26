294 يوما على الحرب .. 5 شهداء في استهداف الاحتلال لمدنيين في غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في غارات لطائرات الاحتلال الحربية استهدفت حي الصحابة شرقي مدينة غزة.



وأكدت مصادر صحية استشهاد الفلسطينيين الخمسة إثر استهدافين منفصلين لمنزلين، أحدهما لعائلة البنا في حي وشارع الصحابة شرق مدينة غزة.



كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء.



إلى ذلك، نسفت قوات الاحتلال العديد من المباني السكنية في منطقة المغراقة شمال المحافظة الوسطى.



وكانت استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في بلدة بني سهيلا، مساء الخميس، في غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.



كما تمكن فلسطينيون من انتشال جثامين عدد من الشهداء من تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال في بني سهيلا.