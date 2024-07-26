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294 يوما على الحرب .. 5 شهداء في استهداف الاحتلال لمدنيين في غزة

صورة تعبيرية لطفله في أحد مجازر الاحتلال على قطاع غزة
صورة تعبيرية لطفله في أحد مجازر الاحتلال على قطاع غزة
الجمعة، 26-07-2024 10:35 ص

 

 الوكيل الإخباري- استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في غارات لطائرات الاحتلال الحربية استهدفت حي الصحابة شرقي مدينة غزة.


وأكدت مصادر صحية استشهاد الفلسطينيين الخمسة إثر استهدافين منفصلين لمنزلين، أحدهما لعائلة البنا في حي وشارع الصحابة شرق مدينة غزة.


كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء.


إلى ذلك، نسفت قوات الاحتلال العديد من المباني السكنية في منطقة المغراقة شمال المحافظة الوسطى.


وكانت استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في بلدة بني سهيلا، مساء الخميس، في غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.


كما تمكن فلسطينيون من انتشال جثامين عدد من الشهداء من تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال في بني سهيلا.


ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,175 فلسطينياً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,403 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.




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