3 إصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة

05:26 ص

الوكيل الإخباري- أصيب 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، في قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار في محيط شارع يافا بحي التفاح، شمال شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة مواطنة.



وأضاف، أن طائرات الاحتلال المسيّرة أطلقت النار والقنابل باتجاه منازل الفلسطينيين قرب مفترق السنافور بحي التفاح، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال وإطلاقها الرصاص صوب المناطق الشرقية لمدينة غزة، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين بالرصاص، ومحاصرة عشرات العائلات النازحة تحت النيران الكثيفة، وسط محاولات عاجلة لإخلاء المواطنين من المنطقة.



وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,112 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 تشرين الأول 2023.

