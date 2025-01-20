3 إصابات جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة على فلسطينيين في رفح

12:40 م

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الوكيل الإخباري- أصيب اليوم الاثنين، 3 فلسطينيين بجروح مختلفة، جراء إلقاء طائرة إسرائيلية مسيرة "كواد كابتر" قنبلة على فلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفاد مراسلنا نقلا عن مصدر طبي، بوصول 3 إصابات إلى مستشفى الأوروبي بخان يونس جراء انفجار قنبلة ألقتها "كواد كابتر" أثناء تفقد الفلسطينيين منازلهم بالقرب من المناطق العازلة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.



ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، أمس الأحد في تمام الساعة 11:15 صباحا.



