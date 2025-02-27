3 جرحى جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في رفح

الوكيل الإخباري- أصيب 3 فلسطينيين، مساء اليوم الخميس، جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في حي الجنينة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

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وقالت وزارة الصحة في غزة بالتقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 17 شهيداً، و 19 إصابة خلال الساعات الـ48 الماضية.