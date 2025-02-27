3 جرحى جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في رفح

وقالت وزارة الصحة في غزة بالتقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 17 شهيداً، و 19 إصابة خلال الساعات الـ48 الماضية.
وأعلنت الوزارة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48365 شهيدا و 111780 إصابة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول من العام 2023.
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