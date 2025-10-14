الثلاثاء 2025-10-14 12:40 م
 

3 شهداء برصاص الاحتلال خلال تفقد العائدين منازلهم في الشجاعية

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 14-10-2025 10:47 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد عدد من الفلسطينيين، الثلاثاء، برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة، رغم دخول اتفاق "وقف إطلاق النار" حيز التنفيذ لليوم الخامس.اضافة اعلان


وأفاد مصدر طبي، باستشهاد 3 فلسطينيين جراء إطلاق طائرات مسيرة للاحتلال النار على مواطنين يتفقدون منازلهم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 67,869 شهيدا و170,105 مصابين، منذ السابع من تشرين الأول 2023.
 
 
