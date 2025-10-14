3 شهداء برصاص الاحتلال خلال تفقد العائدين منازلهم في الشجاعية

وأفاد مصدر طبي، باستشهاد 3 فلسطينيين جراء إطلاق طائرات مسيرة للاحتلال النار على مواطنين يتفقدون منازلهم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 67,869 شهيدا و170,105 مصابين، منذ السابع من تشرين الأول 2023.
