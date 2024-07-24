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3 شهداء برصاص الاحتلال في قلنديا وطوباس وطولكرم

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الأربعاء، 24-07-2024 08:40 ص

 

الوكيل الاخباري- أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 3 مواطنين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في قلنديا وطوباس وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة.
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