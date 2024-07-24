3 شهداء برصاص الاحتلال في قلنديا وطوباس وطولكرم

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697337 الوكيل الاخباري- أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 3 مواطنين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في قلنديا وطوباس وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة. اقرأ أيضاً بايدن: انسحبت لتوحيد حزبي وهاريس مؤهلة لقيادة البلاد حزب الله يبث مشاهد جديدة عاد بها "الهدهد" من إسرائيل الجامعة العربية تدين قرار تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية بايدن يوجه خطابا للأمة يشرح فيه سبب انسحابه من السباق الرئاسي تفجير عبوة ناسفة بسيارة ضابط روسي في موسكو الهلال الأحمر: الاحتلال يمنع طواقمنا من التحرك بمخيم طولكرم الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من طولكرم الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من حوسان الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من بيت لحم