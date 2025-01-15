3 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم جنين

08:36 م

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الوكيل الإخباري- استشهد 3 فلسطينيين، الأربعاء، إثر قصف إسرائيلي على مخيم جنين. اضافة اعلان





وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه نقلت 3 شهداء من موقع القصف بمخيم جنين.