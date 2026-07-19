3 شهداء بقصف مدفعي إسرائيلي على غزة

12:13 م

الوكيل الإخباري- استشهد 3 فلسطينيين، فجر الأحد، بقصف مدفعي إسرائيلي على خيام النازحين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة. اضافة اعلان





وقال مصدر ، إن الليلة الماضية شهدت قصفا إسرائيليا متواصلا، وغارات طالت شققا سكنية وخيما للنازحين.



وتحدث عن توغل إسرائيلي وقصف مدفعي في المناطق الشرقية لمدينة غزة وبالتحديد في حي الزيتون.



وأوضح أن التطورات العسكرية الأخيرة في قطاع غزة انعكست بشكل سلبي وزادت من الأزمات الإنسانية داخل قطاع غزة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل.





