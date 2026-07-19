3 شهداء بقصف مدفعي إسرائيلي على غزة

وقال مصدر ، إن الليلة الماضية شهدت قصفا إسرائيليا متواصلا، وغارات طالت شققا سكنية وخيما للنازحين.
وتحدث عن توغل إسرائيلي وقصف مدفعي في المناطق الشرقية لمدينة غزة وبالتحديد في حي الزيتون.
وأوضح أن التطورات العسكرية الأخيرة في قطاع غزة انعكست بشكل سلبي وزادت من الأزمات الإنسانية داخل قطاع غزة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل.
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