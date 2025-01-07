 
الثلاثاء 2025-01-07 09:35 ص
 

3 شهداء بنيران الاحتلال بالضفة والمستوطنون يصعدون الاعتداءات

آليات الاحتلال باقتحام سابق في الضفة الغربية
آليات الاحتلال باقتحام سابق في الضفة الغربية
الثلاثاء، 07-01-2025 09:21 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد 3 شبان اليوم الثلاثاء بنيران الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة، في وقت تواصلت به الاقتحامات واعتداءات المستوطنين.اضافة اعلان


وذكرت مصادر أن فلسطينيا استشهد في قصف إسرائيلي على بلدة طمون جنوبي مدينة طوباس شمال الضفة.

وأضافت المصادر أن طائرة حربية استهدف أكثر من موقع في البلدة التي تشهد عملية عسكرية لقوات الاحتلال وتشمل بالإضافة إلى بلدة طمون مخيم الفارعة في طوباس.

وكان جيش الاحتلال أعلن في بيان أن طائراته الحربية أغارت على خلية لمن وصفهم بـ"المسلحين" في بلدة طمون.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون، بعد منتصف الليلة، وانتشرت في عدة أحياء منها، وشرعت بمداهمة العديد من المنازل، وسط تحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاستطلاع المسيّرة في عموم أجواء طوباس.

وفي نابلس، أكدت مصادر أن قوة خاصة إسرائيلية اغتالت الأسير المحرر جعفر دبابسة أمام منزله في واد الباذان شمال شرق المدينة.

وأكد الهلال الأحمر أن طواقمه نقلت شهيدا آخر من بلدة طلوزة في نابلس للمستشفى، دون مزيد من التفاصيل.

الجزيرة
 
gnews

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