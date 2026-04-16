3 شهداء بينهم شقيقان في قصف للاحتلال شمال قطاع غزة وشارع النفق بمدينة غزة

وأفادت مصادر طبية باستشهاد شقيقين جرّاء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال محيط مدرسة أبو تمام في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وأضافت المصادر أن مواطناً فلسطينياً استشهد متأثراً بجروح أُصيب بها جرّاء قصف الاحتلال لمركبة في شارع النفق بمدينة غزة.
وفي وسط قطاع غزة، أُصيب 4 مواطنين فلسطينيين، بينهم سيدة، جرّاء إطلاق نار من آليات الاحتلال المتمركزة شرقي مخيم المغازي صوب شارع صلاح الدين.
كما عُثر على جثمان الشهيد إسماعيل الحداد بعد نحو عامين على فقدانه غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.
ومنذ وقف إطلاق النار في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، استشهد 766 مواطناً فلسطينياً، وأُصيب نحو 2150 آخرين، فيما انتُشلت جثامين 760 شهيداً.
أخبار متعلقة
مستعمرون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية
-
التحاق دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش
-
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
-
"نزيف وإصابات".. حملة البرغوثي تكشف عن اعتداءات بحقه في سجون الاحتلال
-
مستعمرون يهاجمون قرية دوما ويجرفون طريقًا جنوب نابلس
-
4 شهداء بقصف الاحتلال سيارة وسط غزة
-
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 72,336 شهيداً و172,213 مصاباً
-
المستشفى الإماراتي العائم في العريش نموذج متكامل لتقديم الرعاية الصحية لأهل غزة