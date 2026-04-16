الخميس 2026-04-16 04:12 م

3 شهداء بينهم شقيقان في قصف للاحتلال شمال قطاع غزة وشارع النفق بمدينة غزة

3 شهداء بينهم شقيقان في قصف للاحتلال شمال قطاع غزة وشارع النفق بمدينة غزة
3 شهداء بينهم شقيقان في قصف للاحتلال شمال قطاع غزة وشارع النفق بمدينة غزة
 
الخميس، 16-04-2026 03:02 م
الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بينهم شقيقان، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة وشارع النفق بمدينة غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية باستشهاد شقيقين جرّاء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال محيط مدرسة أبو تمام في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن مواطناً فلسطينياً استشهد متأثراً بجروح أُصيب بها جرّاء قصف الاحتلال لمركبة في شارع النفق بمدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة، أُصيب 4 مواطنين فلسطينيين، بينهم سيدة، جرّاء إطلاق نار من آليات الاحتلال المتمركزة شرقي مخيم المغازي صوب شارع صلاح الدين.

كما عُثر على جثمان الشهيد إسماعيل الحداد بعد نحو عامين على فقدانه غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، استشهد 766 مواطناً فلسطينياً، وأُصيب نحو 2150 آخرين، فيما انتُشلت جثامين 760 شهيداً.
 
 


هيغسيث: الحصار الأميركي على موانئ إيران سيستمر "طالما لزم الأمر"

شركة مصفاة البترول الأردنية تحتفل بيوم العلم الأردني

الجيش الأميركي يوسع الحصار على إيران ليشمل شحنات بضائع مهربة

"المكتبة الوطنية" تحتفل بيوم العَلَم الأردني

