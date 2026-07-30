3 شهداء بينهم طفلان وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على غزة

وأفادت مصادر طبية بوصول شهيدين، أحدهما طفلة، وعدد من المصابين، إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس جنوب القطاع.
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