الخميس 2026-07-30 10:29 ص

3 شهداء بينهم طفلان وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على غزة

"صحة غزة": 16 شهيدا و16 مصابا خلال آخر 48 ساعة
غزة
 
الخميس، 30-07-2026 09:34 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون، الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

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وأفادت مصادر طبية بوصول شهيدين، أحدهما طفلة، وعدد من المصابين، إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس جنوب القطاع.

 
 


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