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3 شهداء بينهم طفل في قصف إسرائيلي على غزة

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,819 شهيدا، و 172,894 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر، بأن مستشفيات
غزة
 
الإثنين، 29-06-2026 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   أستشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون، صباح الاثنين، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرة مسيّرة للاحتلال استهدفت محيط جسر وادي السلقا في شارع البركة بمدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، وإصابة آخرين في محيط المكان.

 
 


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