3 شهداء بينهم طفل في قصف إسرائيلي على غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرة مسيّرة للاحتلال استهدفت محيط جسر وادي السلقا في شارع البركة بمدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، وإصابة آخرين في محيط المكان.
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