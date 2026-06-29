3 شهداء بينهم طفل في قصف إسرائيلي على غزة

الوكيل الإخباري- أستشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون، صباح الاثنين، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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