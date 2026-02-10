3 شهداء جراء استهداف الاحتلال وسط قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد مواطنان فلسطينيان، صباح اليوم، جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي دراجة كهربائية قرب مدخل قرية المصدر، وسط قطاع غزة.

