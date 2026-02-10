الثلاثاء 2026-02-10 02:32 م

3 شهداء جراء استهداف الاحتلال وسط قطاع غزة

الثلاثاء، 10-02-2026 12:52 م

الوكيل الإخباري- استشهد مواطنان فلسطينيان، صباح اليوم، جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي دراجة كهربائية قرب مدخل قرية المصدر، وسط قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، استشهدت كذلك سيدة بنيران مسيرة إسرائيلية في قرية المصدر وسط قطاع غزة.

 
 


