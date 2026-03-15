الإثنين 2026-03-16 06:58 م

3 شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال غرب النصيرات وسط غزة

الأحد، 15-03-2026 11:58 ص
الوكيل الإخباري- استشهد 3 فلسطينيين صباح اليوم الأحد، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وزوجته وابنه.
 
 


