3 شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال غرب النصيرات وسط غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 3 فلسطينيين صباح اليوم الأحد، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.





وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وزوجته وابنه.







