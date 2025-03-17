3 شهداء جراء استهداف مسيرة للاحتلال وسط قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين في وادي غزة ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من عائلة واحدة وإصابة آخرين بجراح.
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