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3 شهداء جراء استهداف مسيرة للاحتلال وسط قطاع غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 17-03-2025 03:36 م

الوكيل الإخباري-    استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب 3 آخرون إثر قصف من مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على منطقة وادي غزة وسط قطاع غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية إن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين في وادي غزة ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من عائلة واحدة وإصابة آخرين بجراح.

 
 
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