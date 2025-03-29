السبت 2025-03-29 10:12 م
 

3 شهداء جراء قصف الاحتلال دير البلح

مبان مدمرة في قطاع غزة
غزة
 
السبت، 29-03-2025 09:48 م

الوكيل الإخباري-    استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال مساء اليوم السبت، محيط مسجد النور غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

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كما قصف الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

 
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