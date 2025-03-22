السبت 2025-03-22 05:04 م
 

3 شهداء جراء قصف الاحتلال شمالي قطاع غزة

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غزة
 
السبت، 22-03-2025 03:53 م

الوكيل الإخباري-    استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي قرية أم النصر وبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

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وقالت مصادر طبية إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال على منطقة عزبة بيت حانون شمالي القطاع.

 
 
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