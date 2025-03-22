3 شهداء جراء قصف الاحتلال شمالي قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي قرية أم النصر وبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

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