3 شهداء جراء قصف الاحتلال شمالي قطاع غزة

وقالت مصادر طبية إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال على منطقة عزبة بيت حانون شمالي القطاع.
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