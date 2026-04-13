الإثنين 2026-04-13 08:49 ص

3 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

الإثنين، 13-04-2026 08:22 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين فلسطينيين قرب مدرسة المزرعة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية ان مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين قرب مدرسة المزرعة بدير البلح، ما اسفر عن ارتقاء ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.
 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة