3 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة بحي الأمل في خانيونس، جنوب قطاع غزة.





وقالت مصادر فلسطينية، إن الاحتلال قصف مركبة بحي الأمل في خانيونس، ما أسفر عن استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين.



كما استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة قرب دوار مكي في مخيم المغازي، وسط القطاع.









