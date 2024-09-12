 
الخميس 2024-09-12 09:54 م
 
 

3 شهداء في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 12-09-2024 08:56 م

الوكيل الإخباري-    استشهد ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل، وجُرح ثلاثة آخرون في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة كفرجوز في مدينة النبطية جنوبي لبنان.

اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني: "إن الطيران المسيّر الإسرائيلي، أغار على دراجتين ناريتين على طريق كفرجوز النبطية".


وأضاف المصدر، أن غارات أخرى سُجلت على بلدات شيحين وزبقين وياطر، أدت إلى أضرار مادية جسيمة".

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الإدارة المحلية

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يفتتح الصالة متعددة الأغراض في ناعور

صورة من الحدث

أخبار محلية الأمن يعثر على عائلة ضلوا طريقهم في الكرك- تفاصيل

اعلان توظيف

وظائف وزارة العمل تعلن عن وظيفة شاغرة- تفاصيل

ارشيفية

فلسطين 3 شهداء في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

تعبيرية

أخبار محلية صدور نظام معدل يسمح لموظفين في القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي

مواد مخدرة

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية الأردن في المجموعة الأعلى في مؤشر الأمن السيبراني

الأمير مرعد

أخبار محلية الأمير مرعد يكرم 11 طالبا من ذوي الإعاقة تفوقوا بامتحان التوجيهي



 


الأكثر مشاهدة