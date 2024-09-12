3 شهداء في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

وقال مصدر أمني لبناني: "إن الطيران المسيّر الإسرائيلي، أغار على دراجتين ناريتين على طريق كفرجوز النبطية".
وأضاف المصدر، أن غارات أخرى سُجلت على بلدات شيحين وزبقين وياطر، أدت إلى أضرار مادية جسيمة".
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