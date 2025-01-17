3 شهداء في قصف إسرائيلي على غزة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال قصفت بالطيران المسير مجموعة من الفلسطينيين في حي التفاح، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين.
وأعلنت مصادر طبية، الجمعة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46,876 شهيدا و110,642 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
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