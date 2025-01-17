 
الجمعة 2025-01-17 11:42 م
 

3 شهداء في قصف إسرائيلي على غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
الجمعة، 17-01-2025 09:49 م
الوكيل الإخباري-   استشهد 3 فلسطينيين، مساء الجمعة، في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة فلسطينيين في حي التفاح، شرق مدينة غزة.اضافة اعلان


وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال قصفت بالطيران المسير مجموعة من الفلسطينيين في حي التفاح، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين.

وأعلنت مصادر طبية، الجمعة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46,876 شهيدا و110,642 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
 
gnews

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