3 شهداء في قصف إسرائيلي على غزة

وقالت مصادر طبية إن شابا استشهد اليوم الأحد، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط القطاع، بينما استشهد آخر متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف مسيرات إسرائيلية أمس السبت مركبة في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.
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