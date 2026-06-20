3 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 3 فلسطينيين، مساء السبت، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس، وسط وجنوب قطاع غزة.

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن فلسطينيا استشهد عقب قصف طيران الاحتلال مجموعة أشخاص بجانب محطة للمحروقات غرب مدينة خان يونس.



كما استشهد فلسطينيان في قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع.