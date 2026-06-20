3 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن فلسطينيا استشهد عقب قصف طيران الاحتلال مجموعة أشخاص بجانب محطة للمحروقات غرب مدينة خان يونس.
كما استشهد فلسطينيان في قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع.
وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,023 شهيدا، و173,316 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.
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