3 شهداء منذ صباح اليوم: شهيدان برصاص وقصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

وأفادت مصادر فلسطينية نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد الشاب نسيم أبو العجين (20 عاما)، برصاص آليات الاحتلال في منطقة أبو العجين شرق دير البلح.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الشابة داليا خالد عصفور استشهدت صباح اليوم متأثرة بإصابتها بقصف الاحتلال منزل عائلتها بشارع الداخلية وسط مدينة رفح، خلال الحرب، لتلتحق بأطفالها الشهداء الأربعة.
يذكر أن فلسطينيا استشهد صباح اليوم، وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء قصف الاحتلال المدفعي على بيت لاهيا شمال القطاع.
وباستشهاد الفلسطينيين الثلاثة منذ صباح اليوم، ترتفع حصيلة الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 579، وإجمالي الإصابات إلى 1,544، فيما جرى انتشال 717 جثمانا.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يحاصر منزل أسير محرر في المنطقة الجنوبية من مدينة قلقيلية
-
استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء قصف الاحتلال على بيت لاهيا شمال قطاع غزة
-
الدفعة الخامسة من المرضى العائدين إلى غزة تصل إلى معبر رفح
-
مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو
-
"صحة غزة": نفاد الأدوية يهدد حياة آلاف المرضى
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,027 والإصابات إلى 171,651 منذ بدء العدوان
-
مسؤول أمني إسرائيلي يكشف تفاصيل صادمة لاعتداء يائير نتنياهو على والده
-
"اليونيسف": أطفال غزة يرزحون تحت وطأة الغارات الجوية ويعانون انهيارا شاملا