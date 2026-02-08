الأحد 2026-02-08 02:46 م

3 شهداء منذ صباح اليوم: شهيدان برصاص وقصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

الأحد، 08-02-2026 02:16 م
الوكيل الإخباري-  استشهد شاب وفتاة، صباح اليوم الأحد، برصاص وقصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف اطلاق النار.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد الشاب نسيم أبو العجين (20 عاما)، برصاص آليات الاحتلال في منطقة أبو العجين شرق دير البلح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشابة داليا خالد عصفور استشهدت صباح اليوم متأثرة بإصابتها بقصف الاحتلال منزل عائلتها بشارع الداخلية وسط مدينة رفح، خلال الحرب، لتلتحق بأطفالها الشهداء الأربعة.

يذكر أن فلسطينيا استشهد صباح اليوم، وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء قصف الاحتلال المدفعي على بيت لاهيا شمال القطاع.

وباستشهاد الفلسطينيين الثلاثة منذ صباح اليوم، ترتفع حصيلة الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 579، وإجمالي الإصابات إلى 1,544، فيما جرى انتشال 717 جثمانا.
 
 


