3 شهداء من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون، الأربعاء، من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفاد مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بوصول 3 شهداء وأكثر من 20 مصابا إلى المستشفى من جراء إطلاق قوات الاحتلال النار قرب مركز المساعدات الإنسانية في منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية.



وقصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.



ونفّذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.