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3 شهداء واصابات في قصف الاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة

قصف على غزة
قصف على غزة
السبت، 19-10-2024 10:43 ص
الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، صباح اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، باستشهاد فلسطيني، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال مدخل مختبر مستشفى كمال عدوان، الذي يتعرض هو ومستشفيي "الاندونيسي، والعودة"، لحصار مشدد منذ 15 يوما، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا، في ظل العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، باستشهاد فلسطينيين في قصف الاحتلال خربة العدس شمال شرق رفح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,500 فلسطيني، وإصابة 99,546 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وفا
 
gnews

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