3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال غرب مدينة غزة

وأفادت تقارير صحفية بأن طائرات الاحتلال استهدفت تجمعا للفلسطينيين على شارع البحر بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، جرى نقلهم بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الشفاء.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,206 فلسطينياً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,512 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وفا
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