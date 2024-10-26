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3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال جباليا بغزة

استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال عددا من المنازل في جباليا النزلة
استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال عددا من المنازل في جباليا
السبت، 26-10-2024 10:10 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية جباليا النزلة شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لأبشع المجازر والتطهير العرقي والنزوح القسري منذ 22 يوما.اضافة اعلان


وأعلنت المصادر الطبية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال عددا من المنازل في جباليا النزلة.

ويواصل جيش الاحتلال ارتكاب المزيد من المجازر في شمال قطاع غزة، وتحديدا في جباليا، مع دخول الحرب يومها الـ386.

وحسب المصادر ذاتها، لا زالت "الكوادر الطبية متواجدة في مستشفى كمال عدوان، مع الجرحى والمصابين والمرضى، بعد إخراج الاحتلال المرافقين وبعض النازحين من النساء، والأطفال، واجبار النازحين الذكور على خلع ملابسهم، قبل اعتقال بعضهم، وقيامه بتجميع الكوادر الطبية، واحتجازهم في غرفة واحدة، مع استدعاء عددا منهم".

فيما تقوم قوات الاحتلال منذ فجر اليوم بنسف مبانٍ سكنية في محيط مقبرة الفالوجا بمخيم جباليا، في حين تقوم الزوارق الحربية بإطلاق نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة.

وبسبب تواصل القصف الجوي والمدفعي، لم تتمكن طواقم الإنقاذ من الاستجابة لنداءات ومناشدات العشرات من الفلسطينيين الذين تعرضت منازلهم للقصف والحرق، في بلدة جباليا والنزلة.

وفا
 
gnews

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