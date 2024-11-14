 
الخميس 2024-11-14 12:14 م
 

3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدينة غزة

شهداء في غزة بعد قصف للاحتلال
شهداء في غزة بعد قصف للاحتلال
الخميس، 14-11-2024 11:12 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، في قصف للاحتلال  على حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.اضافة اعلان


وتجدّد قصف الاحتلال المدفعي على حي الزيتون جنوب المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,712 فلسطينياً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,258 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفا
 
gnews

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