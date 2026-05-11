3 شهداء و 16 إصابة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، إن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 شهداء جدد، بينما الإصابات 16 إصابة.





وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) قالت الوزارة إن إجمالي عدد الشهداء بلغ 854 بينما الإصابات 2,453 فيما إجمالي حالات الانتشال 770.



وبخصوص الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 قالت إن العدد التراكمي للشهداء بلغ 72,740 و العدد التراكمي للإصابات 172,555.









