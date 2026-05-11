الإثنين 2026-05-11 11:42 ص

3 شهداء و 16 إصابة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

3 شهداء و 16 إصابة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
3 شهداء و 16 إصابة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
 
الإثنين، 11-05-2026 11:33 ص
الوكيل الإخباري-  قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، إن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 شهداء جدد، بينما الإصابات 16 إصابة.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) قالت الوزارة إن إجمالي عدد الشهداء بلغ 854 بينما الإصابات 2,453 فيما إجمالي حالات الانتشال 770.

وبخصوص الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 قالت إن العدد التراكمي للشهداء بلغ 72,740 و العدد التراكمي للإصابات 172,555.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الفنان السوريّ معن عبد الحق

فن ومشاهير بعد اطلاق سراحه... فنان سوريّ شهير يُفجّر مفاجأة

3 شهداء و 16 إصابة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين 3 شهداء و 16 إصابة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ب

عربي ودولي عبور ناقلة نفط عراقية مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران

ب

أخبار محلية النزاهة تباشر بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية 2026-2030

تنويه هام من هيئة تنظيم النقل حول رفع أجور خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية

أخبار محلية تنويه هام من هيئة تنظيم النقل حول رفع أجور خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية

أحمد العوضي يثير الجدل بفيديو رومانسي مع يارا السكري

فن ومشاهير أحمد العوضي يثير الجدل مجددا

عقوبات أوروبية مرتقبة ضد مستوطنين إسرائيليين متطرفين

عربي ودولي عقوبات أوروبية مرتقبة ضد مستوطنين إسرائيليين متطرفين

ب

أخبار محلية نشر مسودة قانون الإدارة المحلية لعام 2026 عبر موقع التشريع والرأي



 
 






الأكثر مشاهدة

 