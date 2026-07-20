3 شهداء و22 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة

وأضافت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.
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