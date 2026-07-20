3 شهداء و22 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، إنه وصل لمستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 شهداء و22 إصابة.

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