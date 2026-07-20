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3 شهداء و22 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 20-07-2026 11:56 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، إنه وصل لمستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 شهداء و22 إصابة.

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وأضافت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

 
 


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