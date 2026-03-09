الإثنين 2026-03-09 11:08 ص

3 شهيدات بينهن صحفية وطفلة بقصف إسرائيلي على غزة

الإثنين، 09-03-2026 10:28 ص
الوكيل الإخباري-  استشهدت ثلاث مواطنات فلسطينيات، بينهن صحفية وطفلة وأصيب 10 بجروح، بينهم 3 أطفال، فجر اليوم جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة السوارحة وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة للنازحين في منطقة السوارحة مما أسفر عن استشهاد المواطنة الفلسطينية نور صالح الشلالفة (30 عاما) والطفلة سلسبيل أنور فراج (12 عامًا)، والصحفية أمال محمد شمالي (46 عاما).
 
 


