3 شهيدات بينهن صحفية وطفلة بقصف إسرائيلي على غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة للنازحين في منطقة السوارحة مما أسفر عن استشهاد المواطنة الفلسطينية نور صالح الشلالفة (30 عاما) والطفلة سلسبيل أنور فراج (12 عامًا)، والصحفية أمال محمد شمالي (46 عاما).
-
